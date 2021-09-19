11 قتيلا و196 جريح في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 2983 تدخل في عدة مناطق من الوطن، على إثر تلقي تبليغات من المواطنين.منها 158 تدخل من أجل حوادث المرور، خلفت وفاة 11 شخصا وإصابة 196 آخرين بجروح مختلفة .

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تيارت بـ3 قتلى وجريحين في إصطدام سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 90 بالشحيمة.وبولاية سكيكدة بوفاة 03 أشخاص وإصابة 07 أخرين على إثر إصطدام بين 02 سيارتين بالمكان المسمى منزل الأبطال ببلدية عزابة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإخماد حريقين بولايتي بجاية وتيزي وزو. وخلف حريق تيزي وزو إصابة شخصين بصعوبة في التنفس في حريق بمحل تجاري لبيع .المأكولات الخفيفة، ببلدية ذراع بن خدة

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تم إخماد 06 حرائق عبر عدة ولايات من الوطن.قدرت الخسائر بـ 2.5 هكتار من الغابات، 05 هكتار أدغال،05 هكتار من الحشائش، الى جانب 400 حزمة تبن و142 نخلة.

وقامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 24 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع

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