11 قتيلا و287 جريح في حوادث المرور خلال اليومين الماضيين

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 287 آخرين بجروح مختلفة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة في حوادث المرور بعدة ولايات الوطن.حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات البيان، تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة من أجل انتشال 4 جثث من البحر بكل الجزائر،عين تموشنت، وهران وعنابة.كما تم إنتشال جثتي طفلين متوفين غرقا بالمجمعات المائية بكل من سطيف وعين قزام.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بـ73 عملية تحسيسية.بالإضافة إلى القيام بـ54 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع

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