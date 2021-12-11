11 لاعبا محترفا في السعودية سينشّطون داربي الجزائر والمغرب

تعرف مباراة اليوم التي ستجمع بين المنتخب الوطني والمغربي في ربع النهائي من كأس العرب مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون في السعودية.

وسيمثل ستة لاعبين من المنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من العربي هلال سوداني مهاجم ضمك، مصطفى زغبة حارس ضمك، رايس مبولحي ومواطنه أيوب عبدلاوي من الاتفاق، سفيان بن دبكة متوسط ميدان الفتح وأمير سعيود مهاجم الطائي.

في حين سيمثّل خمسة لاعبين من جانب المغرب. أين يشاركون بصفة دائمة مع فرقهم في البطولة السعودية. ويخص كل من من وليد أزارو مهاجم الاتفاق، كريم البركاوي ومواطنه محمد فوزير من نادي الرائد إلى جانب كل من الحارس عبد العالي المحمدي حارس أبها ومروان سعدان نجم الفتح.

ويبدو أن الوجهة السعودية أصبحت المفضلة بالنسبة للاعبين المغاربة، بالنظر إلى الإحترافية الكبيرة والمستوى العالي.