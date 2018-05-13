11 لاعبا من بلوزداد يلجؤون إلى لجنة المنازعات

لجأ لاعبو شباب بلوزداد إلى لجنة المنازعات التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، وذلك من أجل إستخلاص مستحقاتهم العالقة مع إدارة لعقيبة.

ويدين أشبال المدرب المغربي رشيد الطاوسي برواتب عالقة منذ أزيد من 5 أشهر، وهو ما جعل التعايش شبه مستحيل بين لاعبي الشباب ورئيس الفريق الحاج بوحفص.

ونظمت لجنة أنصار شباب بلوزداد وقفة إحتجاجية يوم غد الإثنين بملعب آيت سعادة، من أجل إعادة ترتيب البيت البلوزدادي الذي يعيش أسوء أيامه.

للتذكير فإن الفيفا تسمح لأي لاعب بفسخ عقده مع ناديه، في حال عدم تلقيه راتبه لمدة شهرين كاملين .