11 محبوسا يتحصلون على شهادات “DEUA” في تخصص قانون الأعمال

تحصل 11 محبوسا، يوم التاسع من فيفري الجاري، على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “DEUA”، في تخصص قانون الأعمال.

وجاءت العملية، حسب بيان وزارة العدل، بعد التنسيق بين مؤسسة إعادة التربية والتأهيل أولاد جلال ببسكرة،وجامعة التكوين المتواصل فرع بسكرة.

وقد تحصل جميع هؤلاء الطلبة المحبوسين على علامات من 16/20 إلى 16.5، بعد أن ناقشوا مذكرات التخرج في مختلف العناوين.

ومن هذه العناوين، “التزامات البائع والمشتري في عقد البيع”، “إجراءات التفتيش وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية”.

إضافة إلى “أحكام الغرامات التهديدية في التشريع الجزائري”، “دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية”.

وتدخل العملية في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل وجامعة التكوين المتواصل.