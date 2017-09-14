11 مشروع قانون على طاولة البرلمان قريبا

كشف شريف نزار، رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، عن أهم مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها خلال العهدة البرلمانية الجارية.

وأوضح نزار، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم، أن الحراك سيبدأ بمناقشة مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني الأحد القادم.

الدورة البرلمانية العادية التي ستدوم 10 أشهر، ستشهد دراسة مجموعة من القوانين بالنظام الداخلي للمجلس.

ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس، قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة.

ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

بالإضافة إلى مشروع قانون المالية 2018، ومشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

ومشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، ومشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك.

وأيضا آخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية، فضلا عن مشروع خاص بالتجارة الإلكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون 14/05 المتضمن قانون المناجم.