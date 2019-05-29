11 مليار قهاوي وغداوات في “لابيان” و2 مليار فقط للتكوين في 2019!؟

أنفق المجلس الشعبي الوطني خلال سنة 2019، 11 مليارا و400 مليون سنتيم على الإطعام والإستقبال فقط، وفق مشروع تسيير الميزانية.

وكشف مشروع الميزانية من ناحية أخرى بأن الغلاف المالي المخصص للتكوين، لم يتجاوز مليارين ونصف.

كما تم صرف أو تخصيص ما قيمته 3ملايير سنتيم لأجل الوقود، في حين تم صرف 600مليون على الندوات والملتقيات والتشريفات.

وقد تم تخصيص 100 مليون دينار أي 10 ملايير سنتيم للنشاطات الدولية، فضلا عن 70 مليون دينار أو 7ملايير سنتيم

عن الإشتراكات في المنظمات الدولية، والتي عرفت ارتفاعا في قيمتها إلى جانب مستحقات النشاطات الدولية بنسبة 30 من المائة.