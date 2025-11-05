11 مناصرا لفريق اتحاد الحراش أمام المحكمة بتهم التجمهر والتعدي على رجال القوة العمومية

تمكنت مصالح الشرطة بالحراش مؤخرا من توقيف 11 مناصرا لفريق اتحاد الحراش، وذلك على خلفية أعمال شغب والتجمهر أمام مقر النادي خلال بث مباراة الفريق على شاشة العرض الخارجية.

وتدخلت مصالح الأمن مباشرة بعد التجمهر وافتعال نوع من الفوضى، و التعدي على رجال القوة العمومية، حيث حولت مصالح الأمن 11 مناصرا على مركز الأمن ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، عن جنحة التعدي على رجال القوة العمومية بالقول أثناء تأدية مهامهم، قصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتهم، جنحة رفض الامتثال لتعليمات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالرغم من إعذارهم، والتجمهر غير المسلح.

ومثُل المتهمون 11 الموجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري مساء أمس أمام محكمة الحراش، حيث أنكر جميع المتهمين افتعال الفوضى أو التجمهر أمام مقر النادي أو التعدي على رجال القوة العمومية.

وتأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 3سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة شهرين حبساً مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية في حق الجميع، و إلزامهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية.