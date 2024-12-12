11 نشاط  يُساهم في تغيير نقاط  هذه المواد  لتلاميذ الإبتدائي

يلاحظ الأولياء إن علامة مادتي اللغة العربية والرياضيات التي تحصل عليها التلاميذ في الاختبارات، ليست هي العلامة المتواجدة في كشوف النقاط، وقد تكون أعلى أو أقل،مايدفعهم إلى اتهام الأساتذة بصب نقاط خاطئة.

لكن الذي لا يعرفه أغلبية الأولياء أن علامة اللغة علامات اللغة والرياضيات تتغير بسبب 11 نشاط. يقوم به التلميذ داخل القسم.

وعلى سبيل المثال فإن احتساب معدل التقويم للمواد اللغوية. لتلاميذ للمستوى الثاني والثالث أي تلاميذ السنة الثالثة والرابعة والخامسة”. يتم من خلال جمع علامات كافة الأنشطة المتمثلة في فهم المنطوق، التعبير الشفوي، قراءة، إملاء، محفوظات إضافة إلى الإنتاج الكتابي. ويتم تقسيم ناتج هذه العلامات على 07(عدد الأنشطة).

أما بالنسبة للرياضيات فيتم الحصول على معدل التقويم المستمر عن طريق جمع علامات الميادين والمتمثلة في الأعداد والحساب. المقادير والقياس، تنظيم المعطيات، الفضاء والهندسة، وتقسيم الناتج على أربعة وهو إجمالي الميادين.

وفي نفس السياق، أشارت مفتشيات إدارة المدارس الابتدائية، إلى أن احتساب معدل المادة يساوي معدل التقويم المستمر زائد علامة الاختبار والكل تقسيم 2. على أن يتم الحصول على المعدل الفصلي عن طريق جمع المعدلات الفصلية للمواد المعنية بالتقويم المستمر. مع علامة اختبارات المواد الأخرى والكل تقسيم عدد المواد.

وأما عن كيفية احتساب “المعدل الفصلي”، فإنه يتم جمع المعدلات الفصلية للمواد بمعاملاتها والكل تقسيم مجموع المعاملات. على أن يتم احتساب المعدل السنوي، عن طريق جمع معدل الفصل الأول مع معدل الفصل الثاني مع معدل الفصل الثالث، والكل تقسيم ثلاثة.