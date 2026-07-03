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الوطني

11 وفاة في حوادث المرور والغرق خلال يوم

بقلم نادية بن طاهر
11 وفاة في حوادث المرور والغرق خلال يوم
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سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حصيلة عملياتية مكثفة بلغت 4976 تدخلاً عبر مختلف مناطق الوطن، بمعدل يعادل تدخلاً واحداً كل 17 ثانية.

وفي شق حوادث المرور، أحصت الوحدات 189 تدخلاً عبر شبكة الطرقات، أسفرت عن تسجيل 6 حالات وفاة. وإصابة 342 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة قُدمت لهم الإسعافات اللازمة ونُقلوا إلى المراكز الاستشفائية.

أما بخصوص حوادث الغرق، فقد رفعت وحدات حراسة الشواطئ جاهزيتها بتسجيل 1072 تدخلاً. نجحت خلالها الفرق في إنقاذ 789 شخصاً من موت محقق في البحر. فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة غرقاً.

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