11 ولاية تملك فائضا في شقـق «عدل» F4

الملفات تم الشروع في استقبالها على مستوى وكالة

الأولوية في الاستفادة من هذه الشقق سيكون حسب عدد أفراد العائلة

وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة على المقترح الذي رفعته إليها مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بإعطاء الضوء الأخضر للمكتتبين المسجلين ضمن برنامج «عدل 2» والراغبين في التحويل من شقة مكونة من ثلاث غرف إلى شقة ذات أربع غرف، أين سيتم إيداع ملف على مستوى الوكالة ودراسته من قبل لجنة مختصة للموافقة عليه.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» فقد تم الموافقة بصفة رسمية على تحويل ملفات المكتتبين الراغبين في الاستفادة من شقة ذات أربع غرف، حيث يشترط فيها إيداع ملف على مستوى المصالح المختصة، أين ستمنح الأولوية للعائلات التي تتكون من عدد أكبر من الأفراد خاصة الأطفال.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، بأن الدراسة التي أجرتها مصالح وزارة السكن ممثلة في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد كشفت عن وجود فائض في شقق ذات أربع غرف على مستوى 11 ولاية وعلى رأسها الجزائر العاصمة على مستوى عدة مواقع على رأسها المدينة الجديدة بسيدي عبد الله و ولاية البليدة على غرار المدينة الجديدة بوينان التي تحتوي على حوالي 5 ألاف شقة ذات أربع غرف سجلت كفائض سيتم إعادة توزيعها على المكتتبين الراغبين في التغيير نحو هذه الشقق.

كما تم تسجيل فائض أيضا في كل من ولاية بوسعادة والأغواط والجلفة ووهران وعين تيموشنت، بالإضافة إلى ولاية خنشلة وباتنة والطارف وورڤلة.

وأكد مصدر «النهار» بأن دراسة وزارة السكن ستشمل 48 ولاية على المستوى الوطني، لتحديد الفائض المسجل في شقق ذات أربع غرف لتوزيعها على العائلات التي تستحقها بالرجوع إلى عدد أفراد الأسرة.

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قد شرعت في استقبال ملفات المواطنين المكتتبين في البرنامج السكني «عدل 2» المسجلين في سبتمبر 2013، الراغبين في تغيير الشقق التي تحصلوا عليها من ثلاث إلى أربع غرف، حيث سيكون المعيار الأساسي لهذا الإجراء، عدد أفراد العائلة.