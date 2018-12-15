11 ولاية محاصرة.. وسيـول تشرّد عائلات

فيما تسبب تساقط الثلوج في ندرة قارورات غاز البوتان بالمناطق النائية

رياح قوية تتسبب في قطع الكهرباء عن أحياء سكنية بأكملها

انجراف التربة يغلق الطريق الرابط بين الشفة والمدية أمام المسافرين لساعات

انهيار بنايتين بحيي المحطة وعمروس في سعيدة

سقوط أعمدة كهربائية والأمطار تغمر طوابق العمارات في تيبازة

الثلوج تقطع الطريق الوطني رقم 30 بين البويرة وتكجدة

تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح القوية التي شهدتها أغلب ولايات الوطن، والتي وصلت سرعتها إلى 45 كلم/ساعة، إلى قطع الطرقات وعزل 11 ولاية، كما تسببت الأمطار والثلوج التي تساقطت، نهار أمس، إلى ندرة في غاز البوتان بالمناطق النائية وسقوط أعمدة كهربائية.

الأمطار تغرق حي «بوطان» بخميس مليانة في عين الدفلى

شهد حي «بوطان» الواقع بمدينة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، منذ ليلة أول أمس، حالة استنفار، جرّاء التساقط الغزير للإمطار، مما تسببت في فيضانات أغرقت مساكن الحي وتسرب المياه إلى البيوت بكميات هائلة وألحقت بها خسائر كبيرة، أين طالب السكان السلطات المعنية بالإسراع في عملية ترحيلهم.

أمطار غزيرة تتسبب في غلق عديد الطرقات بالبليدة

تسبَّبت التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح القوية التي شهدتها ولاية البليدة في قطع الطريق السيار شرق غرب على مستوى محور العفرون وموزاية، مما أدى إلى صعوبة في حركة السير، كما تسببت السيول في غرق عدد من المنازل، وقد خلفت الأمطار الغزيرة انسدادا تاما للطريق المؤدي إلى حي 1024 مسكن بأولاد يعيش.

كما كشفت الأمطار المتساقطة، مؤخرا، العيوب الموجودة بقنوات الصرف، حيث لم تستوعب البالوعات وقنوات الصرف الحجم الهائل من الأمطار والسيول، التي أدت إلى انجراف الأتربة وتشكل الأوحال على مستوى بعض المحاور، مما أدى إلى انسداد في حركة المرور.

فيضان وادي الشفة يغلق الطريق الوطني رقم 1 بين المدية والشفة

تسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة المتهاطلة بكثرة على مناطق من ولاية البليدة في ارتفاع منسوب مياه وادي الشفة، مما أدى إلى انجراف التربة وغلق الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الشفة والمدية عند النفق الأول بالمكان المسمى «كاف الرشيم» من دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

وقد نجم عن ارتفاع منسوب مياه الوادي غلق الطريق الوطني الذي تحول إلى ما يشبه النهر، وسط شلل في حركة المرور، حيث وجد المسافرون أنفسهم محاصرين على مستوى النفق الأول المسمى «كاف الرشيم»، في حين تدخلت عناصر الحماية المدنية والسلطات الأمنية لفسح الطريق وتأمين المسافرين.

انجراف وانهيار التربة يغلق الطريق الرابط بين الشفة والمدية

على إثر التقلبات الجوية، تم تنصيب خلية متابعة وتسيير التدخلات على مستوى مركز التنسيق العملي الولائي لمديرية الحماية المدنية، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية، نهار أمس، عبر مختلف بلديات ولاية البليدة من أجل عمليات امتصاص للمياه بالمناطق الوسطى للولاية بعدة منازل، على إثر فيضانات الأودية وانسداد البالوعات بالطرقات بكل من بلدية واد العلايق وخزرونة والشفة.

كما شهد الطريق الوطني رقم 01 حركة مرورية بطيئة بسبب انجراف التربة وانهيار الحجارة، فيما تم تسجيل خلال 8 ساعات فقط ما يفوق 540 مكالمة نجدة لمواطنين ارتفع منسوب المياه بمنازلهم.

ثمانية جرحى بسبب حوادث المرور في المدية

شهدت ولاية المدية خلال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات معتبرة من الأمطار وصلت في بعض المناطق إلى 60 ملم، إلى جانب تساقط للثلوج على مستوى مرتفات بن شيكاو وعين بوسيف وسيدي زهار، إضافة إلى هبوب رياح قوية وصلت سرعة إلى 45 كلم/ساعة، أول أمس، حوادث المرور على مستوى ولاية المدية، في إصابة ثمانية أشخاص بكل من تابلاط وعاصمة الولاية، حيث وقع الأول إثر اصطدام ما بين سيارتين بالمكان المسمى الكدية في الحين وقع الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 01.

إنقاذ 18 عائلة تقيم بمحاذاة واد حربيل من الطوفان في المدية

تسببت كميات الأمطار المتساقطة، أمس، في استنفار مختلف المصالح المعنية وقيامها بعدد من التدخلات، نظرا للأخطار المحدقة على السكان المقيمين بمحاذاة الأودية، إلى جانب انجرافات التربة التي أغلقت الطريق الوطني رقم بالمكان المسمى واد عطلي، حيث استمر غلق الطريق لمدة تزيد عن 6 ساعات، بسبب انجراف التربة من مشروع ازدواجية الطريق السيار شمال جنوب.

وفي وامري، أدى ارتفاع منسوب مياه واد حربيل إلى إجلاء 18 عائلة تقطن بمحاذاة الوادي، كما عرفت عاصمة الولاية ارتفاع منسوب المياه في كل من حي تاكبو ووسط المدينة، كما أدى تساقط الثلوج إلى غلق الطرقات المؤدية إلى قرى منطقة سيدي زهار.

ندرة غاز البوتان بالمناطق النائية في المسيلة

شهدت، العديد من المناطق النائية بولاية المسيلة، خلال نهاية هذا الأسبوع، أزمة في التزود بغاز البوتان، بعد أن نفذ المخزون في عدد من نقاط البيع بمحطات الوقود، بسبب الاضطراب الجوية الأخيرة، خوفا من تكرار الأزمة التي سجلت في العام الماضي، بعد تهافت الكثيرين على شراء القارورات التي كانت معروضة للبيع.

وشهدت أمس، بعض محطات ونقاط البيع المعتمدة منذ الصباح الباكر، طوابير طويلة من أجل الظفر بقارورة غاز واحدة، خاصة أن الكميات المتوفرة محدودة، مما ساهم في تفاقم الوضع وخلف أزمة في التزود بهذا النوع من الغاز، خاصة بالمناطق التي ينعدم بها الغاز الطبيعي.

سقوط أعمدة كهربائية والأمطار تغرق أحياء سكنية في تيبازة

غرقت، أمس، عدة أحياء في تيبازة بالمياه نتيجة التساقط الكثيف للإمطار التي كانت مصحوبة برياح قوية، مما جعل مصالح الحماية المدنية ومديرية الموارد المائية تستنفر كل الإمكانيات.

وغمرت مياه الأمطار طابقين بحي 30 مسكنا بسيدي راشد ومنعت من خروج السكان من منازلهم، ونفس الظروف عاشها سكان 228 مسكن بخميستي المدينة، حيث غمرت المياه المتساقطة الطوابق السفلية للعمارات، وتدخلت مصالح الحماية المدنية مرفوقة بفرق «سونلغاز» بعد تسجيل سقوط عدة أعمدة كهربائية بكل من خميستي الميناء وأعالي الزاوية ببوهارون.

قطع الطريق الوطني رقم 39 جراء التساقطات المطرية في تيسمسيلت

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي تهاطلت على ولاية تيسمسيلت، صبيحة اليوم أمس، في انزلاق التربة أدى إلى قطع الطريق الوطني رقم 39 في شطره الرابط ما بين بلدية سيدي سليمان وحدود ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، أعوان الحماية شرعوا بمعية مصالح مديرية الأشغال العمومية والبلدية في إزالة الحجارة والأوحال بغية إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

ومن جهتها، أبرزت المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف في تيارت، بأن التهاطلات المصحوبة بالرياح القوية ستتواصل خلال 24 ساعة القادمة بإقليم ولاية تيسمسيلت، مع توقع تساقط ثلوج ليلة اليوم بالمرتفعات التي يفوق علوها ألف متر.

الثلوج تقطع الطريق الوطني رقم 30 بين البويرة وتكجدة

تسبب تساقط الثلوج الكثيف ليلة الجمعة بقطع الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين البويرة وتكجدة، عند المنعرجات المؤدية إلى ذات المنطقة على بعد 05 كلم، حسب مصدر من الحماية المدنية.

في حين لازالت الثلوج تتساقط طوال نهار أمس، ومن المحتمل غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين امشدالة ومنطقة تروده المؤدى إلى تكجدة، ومنه إلى ولاية تيزى وزو.

هذا، وقد تجند أعوان مديرية الأشغال العمومية بكاسحات الثلوج لإزاحة الطبقات الثلجية عبر الطرقات المؤدية إلى النزل مع التزود بكميات كبيرة من الملح لتفريشها قصد تجنب انزلاقات الأرضية بإذابة الثلوج.

أمطار الخريف تغرق غرف إقامة جامعية في تلمسان

أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على ولاية تلمسان إلى تسجيل عدة تدخلات لعناصر الحماية المدنية جراء السيول التي غمرت عدد من الطرقات.

كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض المساكن القصديرية، ومن أهم التدخلات المسجلة في هذا الإطار، تم صرف مياه سيول اجتاحت الإقامة الجامعية «مليحة حميدو»، أين تظهر صور تحوز عليها «النهار» تسلل كميات هائلة من المياه إلى غرف الطالبات، مما تطلب على الفور تدخل أفراد الحماية المدنية لامتصاصها بحضور مصالح الأمن.

رياح عاتية تقطع الكهرباء في بلديات سيدي بلعباس

عاش مواطنو ولاية سيدي بلعباس، خاصة في البلديات الجنوبية، انقطاعات متكررة للكهرباء طيلة 24 ساعة الماضية، بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت المناطق المذكورة، كما تسببت في قلع بعض الأشجار والزوابع الرملية في مناطق الجنوب التي شهدت زحفا كبيرا للرمال.

الرياح تتسبب في سقوط أعمدة كهربائية في مهدية بتيارت

تسببت الأمطار والرياح القوية التي شهدتها مختلف مناطق ولاية تيارت في سقوط بعض الأعمدة الكهربائية بمدينة مهدية، جعل مصالح البلدية والدرك الوطني والحماية المدنية تنتقل إلى عين المكان لعدم تعطيل حركة المرور، ولم تتسب في أي إصابات.

وقد شرعت الجهة المعنية في إعادة تثبيتها، أمس، وقد عرفت مختلف مناطق ولاية تيارت سقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول عارمة، فيما كانت مختلف المصالح في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ.

انهيار بنايتين بحيي المحطة وعمروس في سعيدة

أدى التغير المفاجئ للأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية طيلة 24 ساعة، ليلة أول أمس، إلى انهيار بنايتين بحيي المحطة وعمروس في مدينة سعيدة، وقد خلفا هذان الانهاران للبنايتين خسائرا مادية، ولحسن الحظ لم يخلفا خسائر بشرية تذكر، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بالمكانين المذكورين، وتقديم الإسعافات للعائلات المصدومة جراء الهلع الذي انتابهم.