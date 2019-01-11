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112 طريق بـ 11 ولاية أغلقتها الثلوج في ظرف 24 ساعة

أخبار الجزائر
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112 طريق بـ 11 ولاية أغلقتها الثلوج في ظرف 24 ساعة
بقلم موسى.ب

أغلقت الثلوج المتساقطة على مدار يومين بـ 11 ولاية حتى الآن 112 طريقا، بينها 30 طريقا وطنيا، 54 طريق ولائي و28 طريق بلدي إلى جانب الطريق السيار.

وأثرت الكمية المتساقطة من الثلوج على حركة السير بهذه الطرقات، حيث تم قطع حركة المرور بها بشكل جزئي أوكلي.
وقد خصصت المصالح المختصة على مستوى المديريات الولائية للأشغال العمومية حسب بيان للوزارة 590 عامل صيانة حتى الآن لتدارك الأوضاع.
وتستعمل هذه المصالح لفتح الطرقات 204 آلية وعتاد للأشغال العمومية، منها 59 كاسحة ثلوج، وكمية معتبرة من مادة الملح.
وتم إستعمال الملح خاصة على مستوى محاور الطرقات المغلقة التي بها جليد، بهدف إذابة الجليد والثلوج المتراكمة.
وأوضح بيان وزارة الأشغال العمومية بأنه تم فتح لحد الآن أغلب المحاور التي أغلقتها الثلوج، عدا بعض المسالك الجبلية بولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية.


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