112 مليار دينار قيمة الإكتتاب في أسهم بنك الـ cpa

كشف رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب), يوسف بوزنادة، اليوم، انه تم تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دينار خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.

وخلال ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم بنك الـ cpa بغرض ادراجها في البورصة أكد بوزنادة أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر ب 112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين.

ويوافق هذا العدد من الأسهم، الذي يوافق 81,60 % من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع, قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات ال58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من 30 يناير الى 14 مارس الأخيرين.يضيف بوزنادة.

أما بالنسبة للقطاعات سجل قطاع الاشخاص الطبيعيين نتيجة تقدر بـ 33.38 مليون سهما بقيمة 76.78 مليار دج (68.21 %).

بينما قطاع الاجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهما بمبلغ قدر بـ356 مليون دج.

في حين سمح القطاع “المؤسساتي” بتسجيل 3,8 مليون سهما بقيمة اجمالية تقدر ب8,74 مليار دج.

وعن قطاع الاشخاص المعنويين فقد سجل 26,68 مليار دج موزعة على 11,6 مليون سهما.

وعن توزيع الولايات، فان الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الاولى بـ17,8 مليون سهما, أي بنسبة 36,37 % ، من المجموع المباع, ثم تأتي ولايتي سطيف ووهران على التوالي بـ 7,8 % و 6,06 % من مجموع الأسهم المباعة.

كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب, حيث تم تسجيل 2,3 مليون دينار طلب لمجموع المكتتبين. و1,7 مليون دينار للأشخاص الطبيعيين و 25,2 مليون دج للأشخاص المعنويين.

وأضاف بوزنادة أنه تم القيام بالاكتتابات في حدود 62 % على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري. و 38 % على مستوى وسطاء اخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي, فان الولايات الـ11 الأولى حسب أهمية الإكتتاب قد اقتنت 76 % من مجموع الاكتتابات، أي بـ37,36 مليون سهم0 حيث مثلت الجزائر العاصمة 48 % من هذا المجموع، متبوعة بولايتي سطيف 10 % ووهران 8 %.