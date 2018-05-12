113 ألف «شومار» يستفيد من 3 آلاف دينار وبطاقة شفاء

القرار يخص جميع الأشخاص الموجودين بقوائم الانتظار المؤهلين

وكالة التنمية الاجتماعية تتكفل بقرابة مليون معوّز

سيستفيد ما لا يقل عن 113.431 مسجلا بقائمة الانتظار من المنحة الجزافية للتضامن التي تستفيد منها الفئات الاجتماعية المحرومة، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة.

وحسب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فإنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة، وافق الوزير الأول، أحمد أويحيى، على طلب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، من أجل التكفل في إطار دعم الدولة المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة غير القادرة عن العمل بـ 113.431 مسجلا بقائمة الانتظار مؤهلا للاستفادة من جهاز المنحة الجزافية للتضامن.

وتنفيذا لهذا القرار، وجهت التعليمات الصارمة إلى وكالة التنمية الاجتماعية والمصالح اللامركزية للوزارة المكلفة بالتضامن، من أجل التكفل من دون آجال بالأشخاص المؤهلين لجهاز المنحة الجزافية للتضامن والمسجلين بقوائم الانتظار.

وعليه يضيف ذات المصدر، فإن هذا الجهاز المسيّر من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، الذي يتكفل حاليا بـ 831.452 شخص سيتكفل بـ 944.883 شخص بفضل هذا الإجراء، وهو ما سيمكن أصحاب الطلبات عديمي الدخل المتكونين، لاسيما من الأشخاص المسنين والأشخاص المعوقين والنساء ربات الأسر والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، من الاستفادة، بالإضافة إلى المنحة المالية من تغطية اجتماعية تضمن مجانية العلاج والدواء.