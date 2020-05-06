114 حادث مرور و5 وفيات و124 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة

أكدت مصالح الحماية المدنية في آخر إحصاء لها، بأن وحداتها سجلت 2506 تدخل على مستوى الوطن، وذلك إلى غاية صبيحة اليوم الأربعاء 6 ماي 2020.

وقد تنوعت تدخلات أفراد الحماية المدنية بين عمليات التحسيس والتعقيم ضد فيروس “كورونا” وحوادث المرور والحرائق، بما فيها الإجلاء الصحي والحوادث المنزلية.

وفيما يتعلق بأنشطة الوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني، بـ 219 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 34 ولاية، حثّت فيها على ضرورة التباعد الاجتماعي واحترام قواعد الحجر الصحي.

إضافة إلى القيام بـ 236 عملية تعقيم عامة عبر 37 ولاية، مسّت حتى منشآت وهياكل عمومية وخاصة، مع وضع أجهزة أمنية لتغطية 3 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر ولايتي خنشلة والجزائر.

وبخصوص حوادث المرور، فقد سجل 114 حادث مرور خلّفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 124 آخرين، حيث سجّلت أثقل حصيلة في ولاية ورقلة بـ 4 وفيات.

كما تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 7 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة على مستوى الجزائر، النعامة، قسنطينة، أدرار، البويرة، غرداية وإليزي، والتي تسببت في إصابة شخص بضيق في التنفس وآخر بحروق من الدرجة الأولى بولاية قسنطينة.