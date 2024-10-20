1150 تذكرة لأنصار اتحاد العاصمة في مستغانم

تقرر تخصيص 1150 تذكرة، لأنصار اتحاد العاصمة، بمناسبة اللقاء الذي سيّحلُ فيه فريقهم ضيفا على ترجي مستغانم.

وستقام مواجهة الترجي والاتحاد، المتأخرة عن الجولة الـ 4 من البطولة، بعد غدٍ الثلاثاء، بملعب “بن سعيد”، تحت قيادة الحكم قاموح.

وكشفت إدارة الترجي، بأنه وعلى هامش الاجتماع الأمني الخاص باللقاء. تقرر منح 1150 تذكرة لـ “أبناء سوسطارة”، وهي السعة الإجمالية للمنعرج الجنوبي.

وأشارت إدارة “الحواتة” التي رحبت بأنصار اتحاد العاصمة، في مدينتهم الثانية. إلى أنها ستتواصل مع نظيرتها من الاتحاد، لطرح حصة “المسامعية” للبيع في العاصمة، والتي ستكون بلون مختلف عن تذاكر أنصار الترجي.