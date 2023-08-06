11500 متضرر من الحرائق عبر 9 ولايات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، عن حصيلة الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وخلال الزيارة التي قادت وزير الداخلية رفقة وزيرة التضامن إلى ولاية الشلف لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح. أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية جراء الحرائق. كشف عن حصيلة عمل اللجان المحلية لاحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق على مستوى 9ولايات والتي سمحت باحصاء 11500 متضرر.

حيث أكد مراد أنه سيتم تعويض كل المتضررين عينا، و 972 بناية متضررة بدرجات متفاوتة. كما أعلن الوزير عن تضرر في الغطاء النباتي يفوق 24ألف هكتار.