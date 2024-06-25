11577 شخصا تمّ إيداعه الحبس المؤقت على مستوى المحاكم

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ” لطفي بوجمعة “، اليوم الثلاثاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المجلس القضائي. التي تزامنت مع الأبواب المفتوحة على العدالة، التي تستغرق 3 أيام متتالية، عن إحصائيات مهمة. تضمنت عدة أرقام تخص الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. والطعون النقض، وكذا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية ومذكرات الإفراج المشروط ، بالإضافة إلى الأوامر الخاصة بالأوامر بالقبض.

وفي ذات الموضوع أكد ” لطفي بوجمعة” خلال لقاءه بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له. أن الطعون بالنقض على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلغ عددها الإجمالي 2633 طعن. منها 439 طعنا على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية، تتخللها 261 طعن بالنقض النيابة بنسبة 59.45 بالمائة. باٌلإضافة إلى الطعون بالغرف الجزائية التي بلغ عددها 2034. منها 397 طعون النيابة.وفي ذات السياق أردف أن النائب العام أن اجمالي الطعون بغرفة الإتهام .قدر ب 102 طعون بالنقض منها 33 خاصة بالنيابة العامة، إلى جانب 1942 طعن بالنقض باقي الأطراف بنسبة 73.75 باالمائة.

وفي موضوع ذي صلة أشار ” لطفي بوجمعة” أن أوامر الحبس المؤقت على مستوى مجموع المحاكم. طالت 11577 شخصا تم ايداعه الحبس، تم تقديمهم أمام نيابات الجمهورية. منهم 4779 شخص تم إحالتهم على التحقيق القضائي، أما فيما يخض الأشخاص الذين تم إحالتهم بموجب إجراءات المثول الفوري فبلغ 5326 شخص.

فعلى مستوى المجلس القضائي بلغ عدد االموقوفين 821 موقوف على مستوى الغرف الجزائية، 93 موقوف قضاياهم في المداولة، 220 موقوف تم تأجيل قضاياهم، و508 موقوف أول جلسة.