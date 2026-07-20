116 حريقًا عبر عدة ولايات.. واستمرار عمليات الإخماد بـ58 بؤرة نشطة

تتواصل جهود مصالح الحماية المدنية، مدعومة بمختلف الإمكانات، لإخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل المسجلة عبر عدد من ولايات الوطن، وفق الوضعية المسجلة إلى غاية الساعة 17:00 من اليوم 20 جويلية 2026.

وأفادت الحماية المدنية أن الحصيلة الإجمالية سجلت 116 حريقًا، تم إخماد 58 حريقًا منها، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 58 حريقًا موزعة عبر ولايات: عنابة (3)، سوق أهراس (4)، سكيكدة (13)، قالمة (4)، البويرة (4)، المدية (2)، معسكر (2)، ميلة (3)، الطارف (5)، باتنة (2)، جيجل (2)، سطيف (1)، إن صالح (1)، تيزي وزو (2)، بجاية (3)، أم البواقي (1)، تيارت (1)، قسنطينة (2)، خنشلة (1)، البليدة (1)، والشلف (1).

وفي التفاصيل، تتواصل عمليات الإخماد بولاية عنابة على مستوى بلديات سرايدي بمنطقة سيدي بومدين، وشطايبي بمنطقة عين سبسي، ووادي العنب بمنطقة الرمانة.

أما بولاية سكيكدة فتتواصل عمليات الإخماد بعدة مناطق، منها وادي زڨوار وبني رحمة والبطحة والصفصافة والعدامة ببلدية عين قشرة، والقبيبة وتمنار وأرسلان واحميد والعرافي وعين اغبال ببلدية الشرايع. إضافة إلى البكوش وفرفور ووادي زهار والناصرية وشرشار ببلدية عين شرشار، ومنطقة العيادة بعين بوزيان، وقرية قرماطة ببني ولبان، إلى جانب بلديتي بكوش لخضر وعزابة.

وفي قالمة، تتواصل عمليات الإخماد ببلديات نشماية بمنطقة كبيكبة، والركنية بمنطقة كاف الرايب، وحمام دباغ بجبل دباغ.

كما تتواصل عمليات الإخماد بولاية البويرة ببلديتي الهاشمية بمنطقة وادي قدارة، وقاديرية بمنطقة القلعة، وبولاية معسكر ببلديتي نسمطة وماقضة، وبولاية المدية ببلدية الحناشة.

وفي الطارف، تتواصل الجهود ببلدية الزيتونة بمنطقة الزلزلة، وبلدية عين الكرمة بمنطقة الزوايدية. فيما تشهد ولاية سوق أهراس استمرار عمليات الإخماد ببلديات المشروحة بمشتة محبوبة، وأولاد إدريس بغابة بومزران، وعين الزانة بمشتة الماجن.

كما لا تزال فرق التدخل تواصل مكافحة الحرائق بولاية جيجل ببلدية بوسيف أولاد عسكري بمنطقة داموس، وبولاية بجاية ببلدية بوخليفة بمنطقة تيمناشين، وبلدية تيزي نبربر، إلى جانب ولاية تيزي وزو ببلديتي بونوح بمنطقة تيزي اجعببوب، والمعاتقة بمنطقة آيت عيسى أوزقان.