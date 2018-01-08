11600 دينار لطلب «الفيزا».. «والضامن ربي»!

موقع «VFS» تشبّع أمس بسبب كثرة الطلبات والإقبال القياسي

أول مواعيد التأشيرة قصيرة المدى بداية من 23 أفريل القادم

75 وكالة تابعة لـ cpa ومكاتب البريد لتسديد تكاليف معالجة الملفات

الجزائريون صرفوا 674 مليار من أجل الحصول على «الفيزا» في 2017

فتحت، أمس، مصالح قنصلية فرنسا بالجزائر، مواعيد التسجيل لإيداع طلبات التأشيرة، من خلال منح الخدمات الجديد «في آف آس غلوبال»، حيث تم منح أول مواعيد بالنسبة للتأشيرة طويلة المدى بداية من 25 أفريل القادم، فيما ستكون أولى مواعيد التأشيرات قصيرة المدى بداية من 23 أفريل القادم.

لم تمر الدقائق الأولى من انطلاق موقع «في آف آس غلوبال فرانس» للمقاطعة القنصلية الخاصة بالجزائر، حسب عدد المواعيد التي تحددها يوميا قنصلية فرنسا بالجزائر، حيث شهد هذا الأخير تشبعا وصعوبة للولوج إلى جدول المواعيد، علما أن مركز الخدمات الجديد يوفر إمكانية حجز 5 مواعيد دفعة واحدة.

وبمجرد التسجيل على الموقع، يستقبل طالب التأشيرة رسالة نصية وبريدا إلكترونيا لتأكيد الموعد، على أن يقوم طالب التأشيرة خلال الأيام الثلاثة التي تلي حجز الموعد من دون احتساب أيام العطل ونهاية الأسبوع، بطبع وصل الدفع الذي يقوم بتسديده على مستوى على إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري، مرفقا بجواز السفر وموعد الحجز مقابل 3600 دينار، مع إمكانية تغيير المواعيد مرة واحدة حسب الحاجة من خلال موقع الأنترنت.

ويتلقى بعدها طالب التأشيرة رسالة تأكيدية للموعد من قبل مانح الخدمات عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف النقال، حيث سيكون لزاما عليه تقديمها مع ملف التأشيرة.

ويعد عدد الوكالات التي تم وضعها تحت تصرف طالبي التأشيرة 75 وكالة موزعة عبر 17 ولاية، من بينها 35 وكالة في العاصمة لوحدها.

وعلى الصعيد ذاته، وفي انتظار دخول مركز «في آف آس» حيز الخدمة بواد السمار في العاصمة، يتعين على طالبي التأشيرة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 29 مارس القادم، حجز المواعيد عن طريق مركز «تي آل آس كونتاكت».

ويمكن لطالبي التأشيرة طلب خدمة «بريميوم» عن طريق الأنترنت أو عند الوصول إلى المركز، مقابل 3350 دينار، بالإضافة إلى مصاريف التأشيرة، والتي بموجبها يمكن لطالب التأشيرة الاستفادة من استقبال خاص في قاعة منفصلة، ومدة انتظار قصيرة للوصول إلى شبابيك إيداع الملفات.

وتقدر تكلفة التأشيرة حسبما أكدته مصالح «في آف آس» في اتصال مع «النهار»، بـ 8 آلاف دينار وفقا لسعر صرف الدينار مقابل الأورو، مع احتساب تكاليف مركز «في آف آس» المقدرة بـ 3600 دينار، حيث تقدر التكلفة النهائية التي سيكون واجبا على الجزائريين تسديدها على مرحلتين بـ 11600 دينار.

ومن المنتظر أن يفتح مركز VFS Global أبوابه لإيداع الملفات في الـ 9 من أفريل المقبل، علما أنه يقع بمنطقة واد السمار شرق العاصمة.

674 مليار سنتيم أنفقها الجزائريون من أجل الحصول على تأشيرة «شنغن»

بلغ عدد الجزائريين الذين أودعوا طلبات التأشيرة إلى فرنسا في 2017، 674 ألف طلب، وبعملية حسابية بسيطة يكون الجزائريون قد أنفقوا على تأشيرة «شنغن» في ظرف سنة أكثر من 640 مليار سنتيم. وأنفق المتحصلون على تأشيرة الدخول إلى فرنسا قيمة مالية مقدرة بـ 439 مليار سنتيم، والمقدر عددهم بـ 410 ألف طالب تأشيرة، فيما قدرت القيمة المالية للأشخاص الذين تم رفض طلبات تأشيراتهم بـ 201 مليار سنتيم والتي تخص 235 ألف طلب.

مكاتب البريد لتسديد تكاليف التأشيرة في وهران وعنابة وقسنطينة والجزائر

أعلنت قنصلية الجزائر في وهران ن إطلاق مواعيد طلبات التأشيرة لشهر أفريل القادم، بداية من يوم أمس، عن طريق مركز «تي آل آس كونتاكت»، حيث لن يتم تأكيدها إلا بعد الدفع المسبق الذي يجب أن يسدد على مستوى مكاتب «تي آل آس كونتاكت» في كل من الجزائر وعنابة ووهران أو قسنطينة إلى غاية 11 جانفي الجاري، من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء، على أن يتم التسديد ابتداء من 14 جانفي الجاري، على مستوى مكاتب البريد والمحدد بـ 3600 دينار التي تمثل مصاريف علاج التأشيرة.

وتم اعتماد نفس التدابير المعمول بها من قبل مركز «في آف آس» لناحية العاصمة، إذ يتعين التسديد خلال 3 أيام التي تلي الحجز، وفي حال التخلف عن الموعد يتعين على طالب التأشيرة إعادة الطلب والدفع من جديد.