 1169 محبوس يستفيد من مواصلة الدراسة في الليسانس و40 محبوسا في الماستر عن بعد

كشف المدير العام لإداره السجون وإعاده الادماج أسعيد زرب، اليوم الخميس، خلال اشرافه على ابرام اتفاقية للتعاون. والشراكة مع جامعه التكوين المتواصل لفائدة المحبوسين أن مصالحه سجلت خلال الموسم الدراسي 2022/2023. متابعة 66 محبوسا تتوفر فيهم الشروط القانونية للدراسه بالجامعة في اطار نظام الحرية النصفي.

ومن خلال هذه الاتفاقيه سيستفيد 1169 محبوس من مواصلة الدراسة في الليسانس عن بعد، كما ستسمح كذلك لـ40 محبوسا من مواصلة الدراسه في الماستر عن بعد. وهي أرقام حسب ذات المتحدث تؤكد وتجسد الجهود المبذولة بالمؤسسات العقابيه من اجل تفعيل مختلف البرامج التعليمية.

كما أضاف ذات المتحدث، أن هذه الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيره. بفعل الجهود المبذولة من طرف موظفي ادارة السجون بالمؤسسة العقابية من جهة وبفعاليه التنسيق والشراكه مع مختلف قطاعات الدوله من جهه أخرى، على غرار وزاره التربية الوطنية وزاره التعليم العالي والبحث العلمي،وزاره التكوين والتعليم المهنيين وهي شراكة نوعية وذات بعد استراتيجي الهدف منها المساهمه في تحضير المحبوسين لما بعد الافراج من أجل اعاده ادماجهم في المجتمع أسوياء نافعين.