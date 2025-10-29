117 رياضيا يمثلون الجزائر في الألعاب الإسلامية للتضامن 2025

ستكون الجزائر ممثلة بـ177 رياضيا، في الطبعة المقبلة من الألعاب الإسلامية للتضمان، المقررة من 7 إلى 21 نوفمبر، بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيكون الرياضيين الجزائريين، المشاركين في هذه الألعاب، موزعين على 16 تخصصا، حسب الإذاعة الوطنية.

ويتوزع الرياضيين الجزائريين، في التخصصات الـ16 المدرجة في هذه الألعاب الإسلامية للتضمان، على النحو التالي:

ألعاب القوى (8 رياضيين)، كرة السلة 3×3 (8)، الملاكمة (7)، الدياتلون (3)، الجوجيتسو (7)، الجيدو (7)، الكاراتي (6)، المواي تاي (7)، السباحة (24)، التايكواندو (4)، تنس الطاولة (6)، رفع الأثقال (10)، المصارعة (9)، والووشو (3).

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذه المنافسة ستعرف مشاركة الجزائر في اختصاصين بارالمبيين، هما ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (7 رياضيين)، ورفع الأثقال البارالمبي (رياضي واحد).