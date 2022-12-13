الوزير الأول يستعرض مع رجال أعمال أمريكيين فرص الإستثمار في الجزائر

اجتمع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع رجال أعمال أمريكيين.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء من مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، تم استعراض فرص الاستثمار في الجزائر، لاسيما في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعتبر قاعدة صلبة لتنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المدرة للثروة والخلاقة لمناصب الشغل.

كما تم إبراز الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد، والهادفة إلى تحرير المبادرة وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وألقى بن عبد الرحمان بذات المناسبة، كلمة ذكر فيها أن مثل هذه اللقاءات تأتي “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية” التي قال ان الجزائر “تتقاسم معها إرادة سياسية مشتركة وجب علينا استغلالها لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين”.