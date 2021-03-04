12جريح في 4 حوادث مرور بالمدية

أصيب 12 شخصا بجروح في 4 حوادث مرور متفرقة اليوم الخميس عبر شبكة طرق إقليم ولاية المدية.

وحسب مصالح الحماية المدنية سجل 4 حوادث مرور اليوم بداية من الساعة 14سا وزالا إلى غاية الساعة 19سا مساءا.

وتم تسجيل الحادث الأول في حدود 14سا و33 د بالسواقي وتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة صغيرة.

الحادث خلف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 6-27 سنة لديهم جروح مختلفة.

بينما الحادث الثاني وقع بمجبر على الساعة 16سا و33د تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بحاجز اسمنتي.

الحادث وقع بالمكان المسمى شعبة العار على مستوى ط.و رقم 01 بلدية ودائرة سغوان.

وأسفر عن إصابة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 43 سنة لديه آلام في الرأس ويعاني من صدمة.

كما سجل حدود الساعة 16سا و55 د حادث بالبرواقية تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

الحادث وقع بالمكان المسمى حوش الريش ط و رقم 18 بلدية و دائرة البرواقية.

وخلف 5 ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 25 59 سنة لديهم اصابات متفاوتة الخطورة.

في حين سجل ببوغزول على الساعة 19سا و13د حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

الحادث وقع بمدخل القطب الحضري ط و رقم 01 بلدية بوغزول دائرة الشهبونية.

خلال الحادث أصيب 3 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 12 و47 سنة لهم اصابات متفاوتة الخطورة.

الضحايا تم اسعافهم في عين المكان من طرف مصالحنا ونقلهم على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية لمكان وقوع الحادث.