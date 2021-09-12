12قاعدة ذهبية للحياة

قف بشكل مستقيم ولا تنحني مهما كان، فقد لا تكون لك فرصة أن تنهض من جديد*إهتمّ بنفسك، كما لو أنك تهتم بشخص عزيز عليك

أحط نفسك بالأشخاص الذين يهتمّون لأمرك

قارن نفسك بنفسك لا بالآخرين

لا تسمح لنفسك بأن تقترف تصرفات تمقتها في غيرك مهما كانت الظروف

رتّب أمورك وحدّد أولوياتك قبل أن تنتقد العالم

إبحث عمّا له معنى، وليس عمّا يشبع رغباتك

قل الحقيقة، على الأقل ولا تكذب

تمعّن في الإصغاء لشخص يمنحك معلومة لا تعرفها

كن دقيقا في كلامك

تعلّم من أخطائك، ولا تخجل من أنكّ ناقص في بعض الأ مور

تواصل مع من تجمعك بهم علاقة طيبة ولا تقاطع الناس

تيقّن من أنّنا كلّنا نحمل عيوبا، ولولا ستر الله لما خرجنا من بيوتنا وقابلنا الناس