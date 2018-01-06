12 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي سنويا بالجزائر

كشف منسق المخطط الوطني لمكافحة السرطان البروفيسور مسعود زيتوني، أن الجزائر تسجل حوالي 12 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي سنويا.

وأضاف اليوم السبت في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الجزائري-الفرنسي حول “مرض السرطان و أمراض النساء والولادة”.

مفيدا، أن سرطان الثدي يشهد إنتشارا لا مثيل له في مختلف أرجاء العالم، حيث بات يعد نصف أمراض السرطان التي تصيب النساء.

وربع حجم أنواع السرطان التي تصيب الإنسان من الجنسين.

و في هذا الشأن قال، “لقد وضعت الإحصائيات الجهوية والعالمية الجزائر في سنة 2017 ضمن مجموعة الدول المتقدمة.

في مجال التكفل بسرطان الثدي على غرار أنواع أخرى من مرض السرطان.

من جهته حثّ زيتوني، النسوة البالغين من العمر ما بين 45 و65 سنة الى القيام بالاختبار الدوري من خلال جهاز الأشعة “الماموغرافيا”.

مبرزا أن هذا النوع من السرطان يبرز بشكل خاص في المرحلة المتقدمة من العمر أكثر منها في مرحلة الشباب.