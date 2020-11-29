12 ألف حلقة لمسلسل يعرض منذ 1973 والعرض مستمر

سيصل عدد حلقات أطول مسلسل في التاريخ “ذي يونغ أند ذي ريستلس” الأميركي غدا الثلاثاء 12 ألف حلقة.

وسيتجاوز المسلسل الامريكي في 1 ديسمبر المقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000.

وأفادت محطة “سي بي إس” الأميركية التي تعرض “ذي يونغ أند ذي ريستلس” بأن هذا المسلسل الذي “كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين. يصل يوم الثلاثاء إلى معلم: الحلقة الرقم 12000” .

ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة “ذي يونغ أند ذي ريستلس” باللغة الإنجليزية.

وتتمحور قصة المسلسل على عدد من العائلات بمدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.

وستنظم “سي بي إس” في المناسبة أسبوعاً “خاصاً” يشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة حسب الصحافة المحلية.

وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً “بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل ، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان”.