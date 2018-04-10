12 ألف شجرة مشمش مهددة بالتلف جراء الجفاف بباتنة

تواجه12 الف شجرة مثمرة خطرالجفاف بمنطقة رأس العيون بباتنة، وهوما كبد الفلاحون خسائركبيرة تضاف إلى آلاف الأشجار اتلفت في وقت سابق.

كما طالب فلاحوا المنطقة من السلطات المحلية للمساعدتهم في حفر الأبار لري أشجارهم خوفا جفافها كلها.