12 ألف نازح و400 مريض.. مشاهد صادمة من داخل مستشفى القدس المُهدد بالقصف

ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي لتحرك عاجل وفوري لمنع وقوع مجزرة جديدة بمستشفى القدس في غزة، بعد تلقيه تهديدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب “بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجؤوا إليها باعتبارها مكانا آمنا”.

وكان محيط مستشفى القدس قد تعرض لقصف عنيف قبل يومين.

ورصد موقع سكاي نيوز العربية، مشاهد من داخل مستشفى القدس. والذي يُظهر عددا كبيرا من النساء والأطفال والشيوخ المحميين في المستشفى.

حيث إفترش هؤلاء الأرض بأروقة المستشفى، في أوضاع كارثية، مع إنعدام كل وسائل العيش، من غذاء ودواء ووقود.