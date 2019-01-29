12 بالمائة من الجزائريين إستفادوا من شهادات الإقامة بفرنسا

كشف معهد التهيئة والعمران في منطقة إيل دو فرانس، أن نسبة الجزائريين المستفيدين من الإقامة المسلمة سنة 2017 هي 12 بالمائة.

وحسب الأرقام التي نشرها أمس الإثنين معهد التهيئة و العمران لذات المنطقة الفرنسية، أنه من إجمالي 96 ألف شهادة إقامة الممنوحة.

بمنطقة إيل دو فرانس سنة 2017، 11.613 بالمائة تخص الجزائريين يليهم المغربيين 8.012، ثم الصينيين بـ7.290 شخصا.

، التونسيين 6.604 فالماليين بـ3.383.

و تمثل هذه الدول الخمسة نسبة 40 بالمائة من المستفيدين من إقامة شرعية في فرنسا في حين يمثل أفراد الجالية المغاربية لوحدهم نسبة 28 بالمائة من المستفيدين.

و تمت الإشارة إلى أن أكثر من نصف شهادات الإقامة الممنوحة في منطقة إيل دو فرانس تخص الأفارقة 54 بالمائة

وأغلبهم ناطقين باللغة الفرنسية مع الإضافة أن الأفارقة يمثلون نسبة68 بالمائة من الهجرة العائلية وهم منحدرين أساسا من المغرب العربي والدول الناطقة بالفرنسية.

و تمثل الهجرة العائلية 35 بالمائة فقط من إجمالي شهادات الإقامة الممنوحة في العاصمة

بينما تمثل ستة شهادات من أصل عشرة لمناطق سين-سان دوني- وسين ومارن وأكثر من النصف في إيسون وفال دواز.

وحسب ذات المعهد فإن الطلبة ينحدرون أساسا من إفريقيا 44 %بالمائة، آسيا 36 بالمائة، مشيرا إلى أن الطلبة الصينيين هم الأكثر عددا 14 بالمائة.

وإستنادا لأخر معطيات “كامبوس فرانس” فإن الطلبة الجزائريين يعتبرون الأكثر عددا في فرنسا بتعداد 30.521طالب مقابل 26.116 طالب سنة 2017.

في تصنيف المتصدرين الـ25 للقائمة سنة 2017، إحتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد المغرب و الصين بنسبة +10 بالمائة.