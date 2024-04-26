12 بلد مشارك في ورشة العمل لتراخيص الأندية لـ “الكاف” بالجزائر

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن تنظيم ورشة عمل إقليمية لتراخيص منصة الأندية المحترفة الإقليمية لعام 2024 في الجزائر من 30 أفريل إلى 2 ماي.

وكشفت الفاف في بيان لها، اليوم الجمعة، أن 12 بلدا سيشارك في هذا الحدث العام، بناء على الانتماء اللغوي ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، ساحل العاج، الكاميرون، بوراندين جمهورية افريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد، جيبوتي، مدغشقر، غينيا، النيجر، تونس.

وتهدف ورشة العمل توفير التحديثات المتعلقة باستخام منصة “CLOP”.

ومراجعة حالة تنفيذ نظام تراخيص الأندية في المسابقات الوطنية، مع التأكد من استعدادا الاتحادات الأعضاء لإعلان قرارات التراخيص قبل الموعد النهائي المحدد لمشاركة الأندية في منافسات ما بين الأندية لموسم 2024 - 2025 .

وتنظيم جلسة تحديث حول إجراءات ما قبل تفتيش الملاعب.