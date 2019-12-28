12 جريحا في حادثين مرورين مساء اليوم بالشلف

خلّف حادثين مرورين خطيرين وقعا مساء اليوم بالشلف عن إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

تمثل الحادث الأول الذي وقع بمنطقة اولاد محمد في حدود الساعةالثالثة زوالا في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة.

ما تسبب في إصابة 4 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 15 و 42 سنة تم نقلهم على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية لنقلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى اولاد محمد.

فيما اسفر الحادث الثاني و الذي وقع في حدود الساعة السادسة مساءا عن اصابة 8 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين3 سنوات و55 سنة.

وذلك إثر إصطدام سيارتين بالطريق السيار في شطره الرابط بين بلديتي وادي الفضة والشلف.

اين تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الاولية و إجلاء الجرحى إلى مستشفى أولاد .

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثين .