12 جريحا في حادثي مرور بميلة

خلف حادثي مرور وقعا اليوم الإثنين إصابة 12 شخصا بجروج متفاوتة الخطور بالقرب من تبرقنت وبوحاتم بولاية ميلة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث الأول وقع ببوحاتم في حدود الساعة الثانية بعد الزوال إثر إصطدام بين بين سيارتين.

ما أسفر ، عن إصابة 8 أشخاص منهم 4 إناث تتراوح اعمارهم ما بين 6 و 56 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل تقديم لهم الإسعافات الأولية، للمصابين وتحويلهم نحو مصلحة الإستعجالات بالمرفق الصحي لبوحاتم.

في حين وقع الحادث الثاني وقع عند قرابة الرابعة من بعد ظهر بفرجيوة تمثل في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 79 .

و تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح، تتراوح أعمارهم ما بين34 و60 سنة، تم نقلهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرجيوة.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في ظروف وقوع الحادثين.