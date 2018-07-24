12 جريحا في حادث مرور ببلدية بوحلو في تلمسان

أصيب 12 شخصا بجروح إثر حادث مرور وقع أمس الإثنين ببلدية بوحلو بولاية تلمسان.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع أمس بالطريق الوطني رقم 7 على مستوى قرية “وسار” بذات البلدية.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارتين سياحيتين “يرجح أنهما كانتا تشاركان في موكب عرس” .

حيث أسفر عن إصابة 12 شخصا أعمارهم مابين ما بين سنة و40 سنة بجروح على مستوى الظهر الوجه.

حيث تم نقلهم إلى مستشفى دائرة مغنية وقد غادروا كلهم المستشفى بعد تلقيهم للإسعافات والعلاج اللازم.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحاث.