12 جريحًا إثر إصطدام حافلة وسيارة بعين تموشنت

أصيب 12 شخصًا بجروح، اليوم السبت، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 19، في بلدية أولاد بوجمعة، بعين تموشنت.

ووفقًا لبيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرقها في حدود الساعة 15:20. بعد وقوع حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين، في عين تموشنت.

وخلف الحادث إصابة 12 شخصًا بجروح متفاوتة، حيث قامت فرق الحماية المدنية بإسعافهم في عين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وتُجدد هذه الحادثة الدعوة لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات الوطنية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.