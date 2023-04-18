12 حالة ختان معقدة في باتنة.. وزير الصحة يرد

ردّ وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، على حادثة تسجيل حالات معقدة. وهذا بعد عملية ختان جماعية في قاعة خاصة تحت إشراف وتأطير إحدى الجمعيات بولاية باتنة.

كما أوضح وزير الصحة، في تصريح للصحافة وخلال إشرافه على عملية ختان الأطفال في مستشفى زميرلي بالعاصمة، أن الأمر ممنوع. و هؤلاء الأطفال هم أطفالنا.

للإشارة، إستقبلت بتاريخ 12 و13 أفريل الجاري، مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة بباتنة 12 طفلا تعقدت وضعيتهم الصحية. وهذا بعد ختانهم في قاعة خاصة تحت إشراف وتأطير إحدى الجمعيات.

وحسب مصدر طبي فإن المستشفى قدّم ما يلزم من علاج واسعاف لهذه الحالات مع الإبقاء على متابعتها من حين إلى آخر الى غاية التأكد من تحسن وضعيتهم. في وقت يتخوف المختصون من تدهور حالة بقية الاطفال الذين لم يتقدموا الى المستشفى والذين يتجاوز عددهم 35 طفلا. تم ختانهم في نفس يوم ختان الاطفال 12 الذين تقدموا الى المستشفى بعد تعقيد وضعيتهم.

الأمن يفتح تحقيقا حول قضية ختان أطفال داخل قاعة حفلات بمروانة بباتنة

كما باشرت مصالح الشرطة تحقيقات أمنية حول الحادثة التي شغلت الرأي العام المحلي. وكادت أن تتسبب في تكرار فضيحة حادثة لخروب بقسنطينة سنة 2005. وكان بيان صدر أمس عن مديرية الصحة والسكان قد أشار الى مغادرة الدفعة الأولى بتعداد 9 أطفال مصابين، لمصلحة استعجالات مستشفى علي النمر الذي صرح مديره صادق زودة “للنهار”. أن هذه الحالات تطلبت تدخلا جراحيا وأنها خرجت من دائرة الخطر.

يحدث ذلك وسط تساؤلات عن كيفية تمكن هذه الجمعية الخيرية من خرق قانون واضح يمنع الختان خارج المستشفيات. دون تدخل من أي جهة لمنعها، رغم أن الإعلان عن موعد الختان ومكانه ودعوة الأولياء اليه لتسجيل أبنائهم. كان في بث مباشر يوم الأحد الماضي، أي يومين قبل موعد الحادثة.