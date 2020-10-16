12 حالة سجلت في ناديه مونبولييه..دولور يصاب للمرة الثانية بـ”كورونا”!

تأكدت إصابة الدولي الجزائري، لاعب نادي مونبولييه، أندي دولور، بـ”فيروس كورونا”، بعد عودته من تربص “الخضر”‪.

وكشفت قناة “‪ RMC SPORT”، بأن دولور مصاب بفيروس “كوفيد 19″، وهذا لثاني مرة خلال أسابيع قليلة، حيث كان الدولي الجزائري قد أصيب بـ”فيروس كورونا” للمرة الأولى خلال التحضيرات الصيفية لناديه، قبل أن يشفى ويعود ضمن تعداد فريقه مع بداية الموسم‪.

وأعلنت إدارة مونبولييه، أمس الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن إصابة 12 فردا من الفريق بـ”فيروس كورونا”، بعد أن جاءت نتائج الكشوفات إيجابية، من بينهم 8 لاعبين، 6 منهم أساسيين في النادي.

وفي ظل الغياب المؤكد لـ 8 لاعبين، من بينهم أندي ديلور، تبقى مباراة هذا الأحد أمام موناكو، برسم الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، مهددة بالتأجيل.