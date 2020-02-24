12 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47 مقابل 40 يوم أمس.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
تم العثور على مذبح للدواجن ينشط بطريقة غير شرعية، ببلدية حمام الضلعة، بالمسيلة، بمنطقة الحوران، بالمحلات المهنية.
وحسب بيان ديوان الإعلام لولاية المسيلة، فقد تم العثور…
توفي 4 أشخاص، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 5 حوادث تم تسجيلها بمناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب حصيلة للحماية المدنية،…
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية وفقا للقانون ضد فتاة ثلاثينية تدعى"خ،حنان" ورب عملها وهو…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)