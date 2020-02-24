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12 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران

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12 حالة وفاة بفيروس كورونا في إيران
بقلم نسرين محفوف

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 حالة.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47 مقابل 40 يوم أمس.


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