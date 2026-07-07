12 خيارا أمام حاملي البكالوريا الجدد للتسجيل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن المنشور الوزاري الخاص بتوجيه حاملي بكالوريا 2026 تعزز بمستجدات عدة تهدف إلى تكريس “جامعة رقمية، منفتحة، وصانعة المهن الغد”. لدعم الاقتصاد الوطني والسيادة التكنولوجية للبلاد. وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.

وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حول أبرز مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا والدخول الجامعي 2027/2026. أنه من أبرز التحولات الرقمية والبيداغوجية التوجيه الذكي للطلبة. من خلال رقمنة المنشور الوزاري بالكامل وإتاحته عبر منصة رقمية تفاعلية مخصصة لذلك عبر الرابط ” circulaire.mesrs.dz”.

كما أشار الوزير إلى أنه قد تم رفع عدد الاختيارات المتاحة لحامل البكالوريا من 10 إلى 12 لرفع فرص تلبية رغبات الطالب في اختيار التخصص. ناهيك عن إطلاق تطبيق جديد لحساب المعدل الموزون بدقة لتسهيل الاختيار. كما تم إدراج النموذج اللغوي الكبير (LLM) للذكاء الاصطناعي في المنصة الرقمية للمنشور الوزاري (rag.mesrs.dz). كأداة للتوجيه الذكي للطالب بتمكينه من طرح سؤاله مباشرة على الذكاء الاصطناعي وتلقي إجابات فورية وشخصية. ويعمل على مدار 24 ساعة ناهيك عن اعتماد تقنية “تنقيب البيانات Data Mining” لضمان توجيه ذكي يقلل من نسب الرسوب.

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