 12 دينارا للكيلوغرام تسعيرة ذبح رؤوس أغنام الموالين في مذابح الدولة

وضعت الشركة الجزائرية مخططا خاصا لفائدة الموّالين، من أجل الشروع في ذبح ثروتهم الحيوانية على مستوى المذابح .

التابعة للشركة بأسعار جد مخفضة تصل إلى إثني عشر دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال عدلان بيدوحان الرئيس المدير العام للشركة في لقاء جمعه بـ«النهار»، أمس.

إنه وبغرض استقطاب فئة الموّالين، فقد وضعت المؤسسة مخططا جديدا يرمي.

إلى تخفيض تسعيرة ذبح رؤوس الماشية إلى اثنى عشر دينار للكيلوغرام الواحد مع ضمان وسيلة النقل وغرفة التبريد.

وبالتالي فإن التسعيرة النهائية لن تتعدى عتبة ثلاثمئة دينار، وأكد المتحدث على أن عملية الذبح تتم وفق شروط صحية .

معمول بها عالميا حماية لصحة المستهلك، مشيرا إلى أن مشروع فتح نقاط بيع للثروة الحيوانية «رؤوس أغنام».

ستتم مستقبلا بالتعاون مع فئة الموالين، بعد إمضاء بروتوكول مع الفدرالية التي تمثلهم والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين لاحقا.

وتعهد الرئيس المدير العام لشركة ALVIARE بالاستمرار في تسويق رؤوس الماشية للمواطنين مباشرة بأسعار تنافسية.

والشأن نفسه بالنسبة للحوم الحمراء، تطبيقا لتعليمات جهيد زفراف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي «أغرولوغ».

وكان ذات المسؤول قد كشف في تصريح سابق له خص به «النهار»، أن مشروع فتح نقاط بيع رؤوس الماشية على مدار السنة .

قيد التحضير وسيكون عمليا، خلال 2020، وهذا بعد القيام بعمليات تسمين للخرفان عبر مزارع نموذجية .

وعددها خمسة عشر تابعة للمؤسسة قبل الشروع في بيعها مباشرة للمواطن من دون أية مضاربة.

وبأسعار لا تتعدى خمسة وأربعون ألف دينار، أي أربعة ملايين وخمسمئة ألف سنتيم.

حيث ينطلق المشروع بتسخير أربعين ألف رأس غنم، في انتظار رفع العدد إلى أزيد من مئة ألف رأس.