12 ربان سفينة صيد بحري يستفيديون من تدريب بموريتانيا

سيستفيد 12 ربان سفينة صيد بحري من تدريب تطبيقي بموريتانيا على متن سفن الصيد البحري الموريتانية لمدة 15 يوما، بهدف اكتساب مهارات تطبيقية في مجال الصيد بأعالي البحار.

ويأتي هذا التدريب، تنفيذا لبروتكول التعاون ما بين الجزائر وموريتانيا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. وفي اطار تنمية الصيد البحري في أعالي البحار.

وعشية تنقل المتربصين الى موريتانيا ، أشرف الأمين العام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية محمد بن قرينة على لقاء تنسيقي بمقر الوزارة. لتقديم التوجيهات اللازمة للمتربصين من أجل إنجاح فترة التكوين التطبيقي .

كما سيتم مرافقة المتدربين تقنيا من طرف اطارات قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية طيلة فترة التدريب بموريتانيا.