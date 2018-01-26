12 سنة سجنا لشخصين سرقا “كلوندستان” بقسنطينة

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بحكم 12 سنة سجنا نافذة في حق متهمين بالإعتداء بالسلاح الأبيض على سائق.

تعود القضية، بعد تعرض شاب يبلغ من العمر 38 سنة الى إعتداء بالسكين من طرف شخصين وقاما بسرقة سيارته ومحتوياتها.

تمت سرقة سيارة من نوع رونو “سامبول” ومحتوياتها بحي واد الحجر على الساعة السادسة والنصف بالقرب من محطة القطار.

وأفيد من جلسة المحاكمة، أن الشخصين إقتربا من الضحية وطلبا منه نقلهما إلى حي واد الحجر، وفي الطريق قاما بحقنه في رقبته.

فيما قام شريكه بتوجيه ضربة له على مستوى الوجه بواسطة سكين، ثم أنزلاه من السيارة بقوة وفرا إلى وجهة مجهولة.

ذكر الضحية في محضر سماع أقواله أنه تعرف على المعتدين، وأنه قد تمت سرقت مبلغ 8 ملايين سنتيم إضافة إلى الوثائق الشخصية.

تمت مواجهة المتهمين البالغين 23 و26 سنة، مع الضحية الذي تعرف عليهم وقد أنكر الموقوفان التهم التي نسبت إليهم.

طالبت النيابة العامة تسليط حكم 15 سنة نافدة، لكن بعد مداولة القاضي تم إصدار حكم 12 سنة في حق المتهمين.