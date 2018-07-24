12 سنة سجنا لمروّج مخدرات حاول قتل عشريني في قسنطينة

حاول تنفيذ جريمته بعد اختفاء كمية من المهلوسات

قضت محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، أمس، بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق «ب.ك» البالغ من العمر 35 سنة، تورط في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عجز يفوق 15 يوما، راح ضحيته الشاب «ب.م» في العقد الثاني من عمره.

وقائع وتفاصيل الحادثة التي شهدها حي بودراع صالح في قسنطينة، تعود إلى تلقي مصالح الأمن مكالمة هاتفية مفادها تعرض شخص إلى اعتداء عنيف بواسطة سلاح أبيض.

وعلى الفور تنقلت عناصر الضبطية التي وجدت الضحية غارقا في بركة من دمائه غائبا عن الوعي، أين تم على الفور تحويله على مصلحة الاستعجالات الطبيبة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، هنالك مكث حوالي شهر وهو في حالة جد خطيرة نتيجة الإصابات البالغة على مستوى الرأس والوجه.

التحقيقات أسفرت عن أن الضحية يوم الحادثة كان برفقة المتهم، أين تنقلا معا على متن سيارة المتهم، وفي طريق عودتهما فقد المتهم كمية من المؤثرات العقلية من نوع «ريفوميل» كان يحتفظ بها في سيارته.

ورغم أن الضحية نفى حيازته للمؤثرات العقلية بل وشاركه في البحث عنها داخل سيارته، إلا أن المتهم بقي مصرا على شكوكه حول إمكانية سرقته لها، ليطلب منه بعد رجوعهما الترجل من المركبة، وفور نزول الضحية من السيارة وجه المتهم له ضربات بواسطة قضيب حديدي.

مما سبب له إصابة بالغة استفاد بسببها من عجز قدره الطبيب الشرعي بـ 60 يوما. الضحية وبعد استفاقته من الغيبوبة وتماثله للشفاء صرّح عن هوية المتهم واستغلاله له في سرقة أدويته كونه مريض ويعاني من مرض عصبي.

ممثل الحق العام وبعد متابعته لجميع أطوار الجلسة، طالب بتسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهم.