12 سنة سجنا نافدة لمغربي وجزائري بتهمة التجسس على مؤسسات الدولة

أدانت محكمة عين تيموشنت ،متهمين أحدهما من جنسية مغربية ب12 سنة سجنا نافذة، عن تهمة التجسس،وإجراء تخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري و الديبلوماسي الجزائري.

وقائع القضية تعود ، لشهر افريل الفارط بعد أحداث شغب في مباراة جمعت بين الفريق المحلي لشباب عين تيموشنت وضيفها شبيبة تيارت .

أين ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم الرئيسي المغربي بحوزته على الرقم الشخصي لرئيس الحكومة المغربي و علاقات مع مسؤولي الحزب الحاكم بالمغرب.

كما أظهرت التحريات أن المتهم الرئيسي دخل التراب الجزائري بصفة رسمية على أساس أنه “راق” ،وعند مواجهته بالتهم المنسوبة اليه أنكرها جملة وتفصيلا،متحججا بأنه لا يعرف الكتابة و القراءة.

كما عثر بحوزته على أقراص مهلوسة و إرساليات خطيرة بهاتفه النقال

محامي المتهم الرئيسي تخلف عن الجلسة في حين أسست له المحكمة محاميا.

هذا و تم الحكم على المتهمة الثالثة التي تربطها علاقة مع الشخص بالبراءة في القضية.