12 شاحنة في قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين

أقلعت من ولايتي الوادي وبسكرة قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية متجهة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين أشرفت عليها مؤسسة الأخوة الجزائرية الصحراوية.

القافلة تاتي كدعم إنساني المسطر من طرف مؤسسة لفائدة اللاجئين الصحراويين تسعى لتوطيد علاقات الاخوة، المبنة على روح التضامن والتآزر بين الشعبين.

واكد عبد الله غورابي رئيس المؤسسة أن شحنات المساعدات الإنسانية يتم نقلها برا على متن 12 شاحنة مقطورة بحمولة 260 طن.

تتصدرها 100 طن من البطاطا انطلقت من ولاية الوادي على متن 4 شاحنات.

و8 شاحنات انطلقت من بسكرة تحتوي على الخضر والفواكه، المواد الغذائية، الدقيق، إضافة للأغطية والتمور.

ويعاني قاطنو المخيمات يحتم تحرك سريع نطرا للحاجبات الماسة للغذاء والادوية.

اين وصل الامر الى حد سوء التغذية والاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، نظرا لشح الإعانات الدولية الموجهة لهذا الشعب الصحراوي.

ووجه غورابي نداءت لكل فعاليات المجتمع بضرورة التحرك لانقاذ هؤلاء من الواقع الذي يعيشونه في المخيمات.