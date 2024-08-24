12 ضحية إثر اصطدام بين حافلة نقل المسافرين وسيارة بميلة

تسبب حادث مرور وقع اليوم السبت في إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة في ولاية ميلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا 53د من أجل حادث إصطدام بين حافلة نقل المسافرين و سيارة سياحية. على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلدية واد سقان و قرية بن بولعيد. بلدية وادي سقان و دائرة تلاغمة.

خلّف الحادث إصابة 12 شخصا “07 من جنس أنثى و 05 جنس ذكر” بجروح خفيفة ، تم إسعافهم و نقلهم إلى عيادة المتعددة الخدمات تلاغمة.