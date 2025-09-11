12 ضحية إثر اصطدام حافلة وشاحنة في تندوف

ارتفعت، حصيلة ضحايا حادث اصطدام حافلة نقل المسافرين وشاحنة، في ولاية تندوف إلى 12 ضحية، بين وفيات وجرحى.

وجاء في بيان الحماية المدنية “بتاريخ هذا اليوم الخميس، وفي حدود الساعة 3:49 صباحًا. تدخلت اسعافاتنا من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 50. تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة”.

وقد أسفر الحادث في حصيلة نهائية عن وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وتم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بلدية أم العسل. وتُقدَّم الإسعافات للجرحى بعين المكان، ثم نقلهم على جناح السرعة إلى ذات المستشفى.