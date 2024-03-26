12 ضحية في حادث مرور بقالمة

أصيب 12 شخصا بجروح في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي قالمة وسكيكدة بلدية بوعاطيمحمد و دائرة هيليوبوليس، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 08سا12د ، من اجل حادث تصادم بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي قالمة و سكيكدة بلدية بوعاطي محمد و دائرة هيليوبوليس.

حيث خلف الحادث إصابة 12 شخصا كحصيلة أولية ، فيما تزال العملية جارية.

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