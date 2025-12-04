12 ضحية في حادث مرور خطير بتامنغست

خلف حادث مرور خطير اصابة 12 شخص بجروح متفاوتة الخطورة نحراف حافلة لنقل المسافرين على محور تامنغست-تاضروك، على مستوى بلدية ودائرة تامنغست.

وحسب بيان للحماية المدنية نشر على منصة الفايسبوك فقد وقع الحادث على الساعة 13.36 أين قدمت الإسعافات الأولية في عين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لمواصلة العناية الطبية.

وذكرت الحماية المدنية مستعملي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، خصوصًا مع الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة.